Библиотека
Бизнес
Корпоративные ценности
Ориентация на развитие
Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе
Книжная премия Подробнее

Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе

Чарльз Дахигг
Charles Duhigg
The Power of Habit: Why we do what we do in life and business Charles Duhigg 2012
Текст 17 мин
Аудио 24 мин
Инфографика 5 мин

По подписке 415 руб

Доступ ко всем кратким книгам, аудиокнигам и инфографикам при годовом тарифе

Первые 7 дней бесплатно

О книге

Книга Дахигга Чарльза «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе» объясняет, как формируется ежедневное поведение и как его изменить. Впервые этой проблемой автор заинтересовался во время командировки в Ирак. Он услышал об американском майоре, которому удалось безболезненно погасить беспорядки в городе Куфа. Просматривая видеозаписи, военный увидел, что разгневанным людям на площади предлагают горячую еду и напитки. Тогда он предложил властям задерживать продавцов еды. В результате голодные протестующие спокойно разошлись по домам к восьми вечера. Автор помогает читателям находить глубинные спусковые механизмы ненужных привычек и менять их. Это особенно важно в условиях, когда этими привычками манипулируют рекламные компании, заставляя совершать бесполезные покупки.

Об авторе

Чарльз Дахигг — репортер The New York Times, писатель. Изучал историю в Йельском университете, получил степень МВА в Гарвардской школе бизнеса. В 2013 году был в составе творческой группы, награжденной Пулитцеровской премией за серию статей о компании Apple. Лауреат премии National Journalism и других. За время работы над книгой о привычках научился диагностировать и менять собственные склонности, в результате прекратил есть сладости, сбросил 14 кг, занялся бегом и стал более продуктивным.

Поделиться в соцсетях
Категории
Бизнес Корпоративные ценности
Ориентация на развитие
Вовлеченность, ответственность
Саморазвитие
Привычки
Сила воли

Зачем читать

  • Выходить из замкнутого круга с помощью золотого правила смены привычек.
  • Узнать, как компании манипулируют привычками своих клиентов.
  • Задуматься, почему успешные организации поступательно меняют свои привычки и привычки своих работников.
Читать также
Узнайте, что такое саммари
Саммари Smart Reading — краткое изложение ключевых мыслей нехудожественной книги. Главная особенность наших саммари — глубина и содержательность: мы передаем все ценные идеи книги, ее мотивационную составляющую, сохраняем важные примеры, кейсы и даже дополняем текст комментариями, позволяющими глубже понять идеи автора.
Подробнее
Хотите пройти тест?

Вы прослушали аудиосаммари по книге «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе» автора Чарльз Дахигг

Пройти тест
или
Пройти позже
Срок подписки истек

Срок вашей подписки истек. Пожалуйста, перейдите в раздел Подписаться, чтобы оплатить подписку.

Срок подписки истек

Срок вашей корпоративной подписки истек. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж account@smartreading.ru, чтобы оплатить подписку.

Поздравляем!
Изменение пароля
Доступно после регистрации
Хотите пройти тест?
Поздравляем!
Контакты
Рекуррентная подписка активна
Корпоративный аккаунт
Бессрочная подписка активна
Семейная подписка активна
Поздравляем!
Ошибка

Это и другие саммари доступны для наших подписчиков. Попробуйте 7 дней бесплатно или войдите в ваш аккаунт

Попробовать бесплатно
или
Войти в систему

По вопросам корпоративной подписки обращайтесь по адресу corp@smartreading.ru

Вы уже купили автоматически обновляемую (рекуррентную) подписку. По окончанию срока действия подписки - деньги будут списаны с вашей карты автоматически и подписка будет обновлена.

Вы являетесь корпоративным пользователем. По вопросам продления подписки обращайтесь к Куратору в рамках вашей компании.

У вас уже есть Бессрочная подписка.

У вас уже есть Семейная подписка.

Вы успешно {{ pageTariff_successPayText }} тариф
«{{ pageTariff_PaidTariffName }}»

{{ errorMessage }}

Смарт Ридинг
Адрес: , пер. Армянский, д. 9 стр.1, офис 309 119021 г. Москва,
Телефон:+7 495 260-14-47, Электронная почта: help-desk@smartreading.ru
VK4024